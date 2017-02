Llegó al Manchester City para ganarse un puesto en la titular del director técnico, Pep Guardiola, dejándose el lugar de Sergio Agüero, se trata de Gabriel Jesús que tiene actualmente una historia particular con sus anotaciones.

Su buen rendimiento en la Premier League le ha permitido conseguir goles que han sido celebrados a lo grande y dedicados a una sola persona, su ex pareja.

Los medios ingleses le consultaron a Gabriel Jesús sobre el motivo de su celebración ya que simuló con sus manos tener un teléfono.

"El festejo es un mensaje para mi ex novia, que no me respondía cuando yo estaba en el Palmeiras y apenas pasé al Manchester City lo empezó a hacer", comentó el futbolista del Manchester City.

El jóven de 19 años fue figura dentro y fuera del terreno de juego por sus declaraciones en los diversos medios de comunicación y el gran nivel que muestra en la Premier League.