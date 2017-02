El exdefensa del Nápoles y de la selección italiana, Ciro Ferrara, consideró hoy que el técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, ha "italianizado" al club blanco, dándole los "equilibrios correctos en la fase defensiva".



"Mi amigo Zidane ya ha 'italianizado' al Real Madrid, dándole los equilibrios correctos en fase defensiva. En el Bernabéu el Madrid atacará, pero si dejan demasiados espacios al Nápoles nos divertiremos", dijo Ferrara a "La Gazzetta dello Sport".

"Estoy convencido de que Zidane será aún más 'italiano' en un partido que no me parece tan desequilibrado", agregó el exdefensa, que compartió vestuario con el actual técnico madridista en su etapa en el Juventus Turín, entre ellas en la temporada 1998-99 cuando el equipo madridista le ganó al turinés la final de la Copa de Europa, en Amsterdam.



Ferrara, que es el actual entrenador del Wuhan Zall chino, consideró, además, que los españoles José Callejón y Raúl Albiol serán fundamentales en la eliminatoria contra el Real Madrid.



"Para mí hay dos hombres fundamentales para el Nápoles, y no sólo a nivel técnico. Callejón, que ataca muy bien los espacios, y Raúl Albiol, para la fase defensiva", afirmó.



El italiano opinó que los dos futbolistas, que son exjugadores del Real Madrid, pueden ayudar a sus compañeros a gestionar la presión.



"Al haber jugado en el Real Madrid, pueden hacer entender a sus compañeros lo que es el miedo escénico, para que superen la tensión y el miedo", explicó.



Ferrara también envió un mensaje a Albiol, bromeando sobre el hecho de que el español es su inquilino en un piso en la exclusiva zona de Posillipo.

"Juega bien y pasa de ronda con el Nápoles, si no te echo de casa", bromeó.



El italiano mostró además su estima por el técnico del Nápoles, Maurizio Sarri, y subrayó que ha hecho un trabajo "excelente".



"Sarri me gusta muchísimo. Ha hecho un trabajo excelente, gestionando bien dos momentos. Uno al principio del año pasado, cuando cambió de módulo y luego este año, cuando supo reemplazar a (el argentino, Gonzalo) Higuaín", consideró.