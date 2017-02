Costarricense Celso Borges dolido por la derrota del Deportivo La Coruña

Celso Borges, futbolista costarricense del Deportivo de La Coruña, asume que la derrota de su equipo de este sábado en San Mamés, plasmada con un gol de Aritz Aduriz en el minuto 89 que completó la remontada al 0-1 de Emre Çolak en la primera mitad, "es difícil de asimilar".

LA LUCHA POR EL BOTÍN DE ORO EN EUROPA



"Es difícil de asimilar, es difícil hacer frente a otro golpe más que nos da el resultado. Es difícil explicar porqué, pero hay algo que no hacemos bien, eso seguro. Será una noche larga", reflexionó el jugador 'tico', quien cree que el resultado final no corresponde "al juego" mostrado por su equipo.



A Borges no le consuela ni el hecho de que el gol de Aduriz pudiera ser en fuera de juego. "Los árbitros se equivocan también, son humanos. Ya está", dijo comprensivo con la labor arbitral.

EL JUGADOR DEL REAL MADRID QUE SE VUELVE LOCO POR JURGEN KLOOP



El medio centro deportivista cree que "tampoco hay que volverse locos" y está convencido de que su equipo se va a "sobreponer" a la "situación delicada" por la pasa y que "refleja la clasificación". "Necesitamos una victoria para nuestra la moral", resumió el dolido estado de ánimo del conjunto coruñés.