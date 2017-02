El defensa Nacho Fernández, que el último sábado ante el Atlético Osasuna cumplió su partido 100 oficial con el Real Madrid, no ha dudado en elogiar tanto a su técnico, Zinedine Zidane, del que dice que es "cercano" al jugador, como al capitán Sergio Ramos, al que considera un "líder y una referencia".



"(Zidane) Me gusta porque es un poco como yo, una persona tranquila que no se altera cuando viene un problema. Es cercano y eso es vital para un entrenador y un equipo. Gracias a él hemos conseguido cosas importantes y que siga así", ha comentado Nacho, en entrevista a la web del Real Madrid.

El defensa madridista, que el último 18 de enero cumplió 27 años, también ha destacado el impacto que tuvo la llegada de Zidane a la dirección técnica de la primera plantilla. "Tuvimos la suerte de que llegó el míster y ganamos una Champions, pero detrás de eso hay mucho trabajo. Creó un ambiente muy bueno, con una dinámica muy buena. Está haciendo un trabajo muy bueno y este año lo estamos viendo: el equipo va muy bien", ha apuntado.



"Más que táctica o técnica lo importante es el buen ambiente que tiene este equipo. La unidad de todos los jugadores cada día entrenando se nota luego dentro del campo. Es verdad que trabajamos tácticamente muchas cosas. Hay veces que jugamos con línea de tres o de cuatro atrás, estamos asimilando conceptos todavía pero el equipo tiene una idea muy clara", ha añadido.



Nacho debutó con el primer equipo madridista el 23 de abril de 2011, en Mestalla, ante el Valencia. Desde entonces ha disputado 66 encuentros de Liga, 16 de Liga de Campeones, 16 de Copa del Rey, 2 del Mundial de Clubes; en los que ha anotado tres goles.



"En el Real Madrid no puedes perder ni un amistoso. La presión es muy alta pero a la vez te hace estar alerta al 100% en cada partido. Cada vez que te pones esta camiseta es una responsabilidad muy alta y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible", ha comentado.



Una de las cuestiones con la que tiene que luchar cada jugador en el Real Madrid es la presión que conlleva lucir la camiseta madridista: "A lo mejor yo lo tengo más fácil porque llevo aquí desde los 10 años. Desde pequeño, esa presión existe y sabes que cuando te pones esta camiseta tienes esa responsabilidad. Estás jugando en el mejor equipo del mundo y desde pequeño vas aprendiendo cosas que te va enseñando el club. Al llegar al primer equipo, la dimensión es mucho mayor y la gente te mira con lupa".



Una exigencia que, según ha indicado, le gusta: "Me gusta porque estoy acostumbrado. En cada partido te exigen, da igual lo que te estés jugando: Champions, Liga, Copa, un amistoso. Esta afición y este escudo te exigen muchísimo y esa exigencia es la que hace que se ganen tantos títulos".

En la Liga de Campeones, donde este miércoles el Real Madrid se medirá al Nápoles, en la ida de los octavos de final, el debut de Nacho fue ante el Ajax de Amsterdam (4-1): "Fue muy especial. Cuando estás de pie con los niños y escuchas el himno por primera vez se te pone la piel de gallina, es muy bonito. Hay mucho sacrificio para llegar hasta arriba".



Desde entonces, Nacho ha tenido la fortuna de levantar dos Ligas de Campeones, ambas en finales ante el eterno rival, el Atlético de Madrid. La última justo horas después del nacimiento de su primer hijo: "Si es un sueño jugar la Champions, ganarla es espectacular. He tenido la suerte de levantar dos Champions. Es de las cosas más bonitas que me han pasado en el fútbol y vamos a seguir trabajando para ver si pueden venir más".



"Yo creo que en la primera sufrimos más, aunque cada una tiene su historia. La primera, por el gol agónico que marcamos al final, y la segunda porque una tanda de penaltis no es nada fácil para ninguno de los dos equipos", ha considerado.



En este centenar de partidos con el Real Madrid, Nacho ha compartido casi todos ellos teniendo como compañero de línea a Sergio Ramos, que ante el Osasuna curiosamente celebró su 500 encuentros como madridista.





"La palabra líder lo dice todo. Es nuestro capitán, una referencia, y está siendo muy importante además con todos los goles que está haciendo. Todos los chicos se deberían fijar en Sergio porque es espectacular como capitán y persona. Lleva muchos años en el equipo y ha demostrado ser un gran jugador. Es muy importante para nosotros", ha apuntado.



Uno de los peores momentos sufridos por Nacho fue, sin duda, cuando con 12 años le diagnosticaron que era diabético, lo que podía haberle apartado de su gran pasión, que es el fútbol.



"Llevaba dos años jugando en el Real Madrid y fue un momento duro. Recuerdo que cuando entré en el hospital la doctora que me atendió no era la que me debía atender y, en ese momento, teníamos un viaje con el Real Madrid al que no pude ir. La doctora me dijo que se me había acabado el fútbol, que no podía seguir jugando y fue un fin de semana que pasé realmente mal", ha reconocido.



"Tres días después ya llegó mi endocrino, el doctor Ramírez, al que guardo mucho cariño y me dijo todo lo contrario: que para nada se me había acabado el fútbol. Que era obligatorio que siguiera jugando porque el deporte era importante. Y ese lunes mi vida volvió a empezar. Tengo la suerte de jugar al fútbol, me gusta hacer todo tipo de deportes, precisamente por eso, porque es muy importante la actividad física. Y limitaciones no tengo ninguna", ha añadido.