¡Atención! Cristiano Ronaldo no entrenó con el resto del grupo de Real Madrid

El equipo Real Madrid realizó su entrenamiento de este lunes pensando en el conjunto italiano Nápoles, próximo rival en la Champions League.



Pero la gran sorpresa fue no ver al portugués Cristiano Ronaldo con el resto entrenando al mando de Zidane en Valdebebas.



Tranquilos, tranquilos. Resulta que CR7 no realizó trabajos en la cancha por un golpe en la pierna derecha que arrastra del partido en Pamplona.



Pero ese golpe no afectará que la estrella del Real Madrid diga presente en el juego del próximo miércoles ante el Nápoles por los octavos de final.



El que si ya entrena pensando en su regreso el próximo fin de semana es Gareth Bale que ya se unió al grupo. Fabio Coentrao trabajó un rato con el balón, pero luego en el gimnasio con CR7.