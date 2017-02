Bolt, Cristiano, Phelps, Biles, Ledecky y Beitia aspiran al Laureus en Monaco

El jamaicano Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos; el futbolista Cristiano Ronaldo, campeón de Europa con el Real Madrid y con Portugal, la gimnasta estadounidense Simone Biles y la campeona olímpica de salto de altura española Ruth Beitia son sólo algunos de los nominados a los Premios Laureus, que se entregan este martes en Mónaco.



El nadador estadounidense Michael Phelps, el más laureado de toda la historia del olimpismo -con 28 medallas, de ellas 23 de oro-, también figura en la lista, tras completar, con cinco oros y una plata, su estratosférica colección de trofeos en los Juegos de Río, donde Biles capturó cuatro oros y un bronce. Aunque el 'tiburón de Baltimore', a diferencia de la pequeña campeona de Columbus (Ohio), no está nominado al Premio al 'Mejor Deportista del Año', sino al del 'Mejor regreso'.



Al galardón principal en hombres optan Bolt -tres veces triple oro olímpico, en 100 y 200 lisos y en el 4x100, tanto en Pekín'08, como Londres'12 y Rio'16, aunque acaba de perder la del relevo en China, por el positivo de Nesta Carter-; Cristiano, el británico Mo Farah (con doblete olímpico en 5.000 y 10.000, tanto en la capital inglesa como en Brasil) y el tenista escocés Andy Murray, que el año pasado ganó por segunda vez Wimbledon y revalidó título olímpico.



Así como las dos estrellas de la última final de la NBA: LeBron James, que la ganó para los Cleveland Cavaliers; y Stephen Curry, que no pudo revalidar título con los Golden State Warriors.



A Biles le discutirán el premio principal femenino la tenista alemana Angelique Kerber, plata olímpica y ganadora del Abiertos de Estados Unidos y del de Australia; y las estadounidenses Katie Ledecky -cuatro oros y una plata en la piscina de Rio- y Allyson Felix, séxtuple campeona olímpica de atletismo. Así como la también velocista jamaicana Elaine Thompson (que ganó el 100 y el 200 lisos en la última cita olímpica) y la británica Laura Kenny, una de las mejores ciclistas en pista de la historia.



Todos pueden suceder a la estadounidense Serena Williams y al serbio Novak Djokovic (que igualaron los tres 'Laureus' de Bolt) en el historial de unos Premios que el año pasado se llevaron estos tenistas en Berlín, en una gala en la que se homenajeó a título póstumo al astro holandés Johann Cruyff, fallecido un mes antes.



Ruth Beitia, que coronó su carrera con el oro olímpico en Rio y que el sábado ganó la reunión de Trinec (República Checa) con un salto de 1,94 metros, está nominada al 'Mejor retorno', categoría única a la que también optan -entre otros- el citado Phels, el campeón noruego de esquí alpino Aksel Lund Svindal y el tenista argentino Juan Martin del Potro, plata olímpica en Rio.



Donde el oro en fútbol se lo llevó Brasil, nominada al 'Mejor equipo', al igual que el Real Madrid y la selección portuguesa de fútbol, así como los Cleveland Cavaliers, los Chicago Cubs de béisbol y la escudería Mercedes, que completó su tercer año de tiranía deportiva en el Mundial de Fórmula Uno.



Un titulo que ganó con ese equipo el alemán Nico Rosberg, nominado al premio 'Revelación del año' al que también optan el Leicester -que ganó la Premier de la mano del italiano Claudio Ranieri- y la selección islandesa de fútbol.



Las otras categorías premian al deportista extremo y al discapacitado más destacados. Sin descartar algún premio especial, como el que en la última Gala se le otorgó, por toda su trayectoria, al triple campeón mundial de F1 austriaco Niki Lauda en Berlín, en el retorno a Europa de los Laureus, después de un periplo en Rio de Janeiro, Kuala Lumpur y Shanghái (China).



La Gala anual que muchos señalan como la de los 'Oscar' del deporte -que en otras ocasiones también se celebró en Londres, Barcelona, Estoril (Lisboa), San Petersburgo (Rusia) y Abu Dabi- vuelve esta vez a su primer escenario, Mónaco, que albergó la edición inaugural en 2000.



El Principado de la Costa Azul, siempre vinculado al deporte, alberga destacadas competiciones internacionales, como su Gran Premio de Fórmula Uno, su Rally o su Abierto de Tenis.



El Jefe de Estado monegasco, el Príncipe Alberto, no sólo es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), sino que ha participado, en bobsleigh, en cinco Juegos de invierno: los de Calgary'88 (Canadá), Albertville'92 (Francia), Lillehammer'94 (Noruega), Nagano'98 (Japón) y Salt Lake City'02 (EEUU).



Su esposa, la Princesa Charlene de Monaco, destacada nadadora, también fue olímpica: concluyó quinta, representando a su país de origen, Suráfrica, en el relevo 4x100 de los Juegos de Sydney, en Australia.