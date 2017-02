Sergio Ramos: “No descarto cambiar el dorsal 4 por el 93”

El jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, atendió a todos su seguidores en la cuenta de Facebook. El defensor hizo un vídeo en vivo y contestó todas las consultas.



Lo que resaltó de las preguntas contestadas por Ramos es que podría cambiar el número 4 por el 93, ya que representa mucho en su vida.



¿Cuál es tu gol favorito?

Quizá me quedo con el gol de la Décima. Por lo que tardamos en conseguir la Champions, porque fue en el último minuto, en el 93, y porque sirvió para poder ser campeones.



Otra de las preguntas que contestó Sergio fue si cambiaría el número y contestó: "No te creas que no me lo he planteado... El 4 ha sido un número que me ha gustado siempre, que me ha acompañado y me ha dado suerte casi siempre... No lo descarto ¿eh? No descarto que me lo cambie el último año en homenaje a nuestro gran minuto" cerró.

Aparte de eso, Sergio Ramos contó qué sería si no fuera futbolista: "Creo que me dedicaría a algo que tuviera relación con el deporte. El tenis me apasiona, podría haber estado ahí luchando con Nadal".