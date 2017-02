Jonathan Dos Santos: ''Si viviera en México ya me hubiera suicidado tras el 7-0 frente a Chile''

El jugador mexicano, Jonathan Dos Santos, sorprendió luego de confesar que si viviera en México luego de la goleada que le propinó Chile (7-0) en la Copa América Centenario, ya se hubiera suicidado debido a la presión de los medios.

A pesar de que esta es la unica derrota de la selección azteca desde que el colombiano Juan Carlos Osorio tomó las riendas del equipo, la prensa mexicana siempre cuestiona al entrenador por la escandalosa goleada.

Es por eso que el jugador del Villarreal se ha pronunciado al tema: ''Cada vez que vamos a la Selección nos lo preguntan y la prensa es bastante dura, aquí también, pero no tanto como allá. Yo tengo la suerte de no vivir ahí, a lo mejor si viviera ahí me comía la cabeza y me suicido por todo lo que se habla y la presión que repercute por la pasión de los mexicanos", manifestó el futbolista a la cadena Bein Sports.

Asimismo, comentó que los directivos del fútbol mexicano deberían ofrecer más apoyo a los futbolistas de su país: ''Hay que cuidar la cantera, hay que cuidar a los jugadores mexicanos para que exista un avance en nuestro futbol. Cada vez hay más jugadores extranjeros en los equipos y yo estoy en contra de eso, porque se está cortando la calidad de los mexicanos''.

Por último, declaró que en México hay muchos jugadores con calidad para llegar a Europa: ''Hay muchos jugadores que están en México y tienen la calidad para venir a Europa, pero por cuestiones de clubes no vienen, porque no los dejan, no sé por qué no salen si tenemos jugadores increíbles