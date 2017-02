Luis Enrique estalla contra periodista luego de la derrota frente al PSG

Luego de la goleada que le propinó el PSG 4-0 al Barcelona en el Parque de los Principes, el técnico español, Luis Enrique, atendió a uno de los periodistas de TV3 pero conforme pasaban los segundos el entrenador perdia los estribos.

''EL BARCELONA TAMBIÉN NOS PUEDE MARCAR CUATRO GOLES''

Al asturiano no le gustó cuando se le consultó cuáles fueron los cambios de la segunda mitad porque al parecer todo el partido se mantuvo con la misma formación: ''Se ve que no viste el partido. Hemos cambiado de posicionamiento'', comenzaba diciendo el técnico.

Asimismo, declaró que el único responsable del resultado es él: ''Si hay que buscar un responsable, ese soy yo. No le busques más cositas, yo acepto toda la responsabilidad pero también cuando se gana aceptaría el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo ahora mismo conmigo, me gustaria que se mantuviera en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos'', señaló retirandose muy molesto.

Con esto se confirma que el ambiente del conjunto catalán es tenso y deberán dejar la vida el 8 de marzo cuando se dispute la vuelta de octavos de final en el Camp Nou.