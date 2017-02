Messi pospone su visita a Egipto por la derrota del Barcelona

El futbolista argentino Lionel Messi pospuso su visita prevista para hoy a El Cairo, donde iba a promocionar viajes de pacientes de hepatitis C a Egipto organizados por una empresa privada, debido a la derrota sufrida anoche por el Barcelona, informó la organización.



El acto, que estaba previsto para esta noche, fue aplazado sin fecha, dijo a Efe una portavoz de la organización del evento.



El jugador del Barcelona iba a prestar su imagen como "embajador" de la campaña de la erradicación de la hepatitis C e iba a promocionar los viajes de pacientes extranjeros que organiza una empresa egipcia, con el objetivo de recibir tratamiento en el país árabe.



En Egipto, el país con una mayor incidencia de hepatitis C en el mundo, una de cada diez personas de entre 15 y 59 años está infectada de manera crónica por esta enfermedad, según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS).



El tratamiento de la hepatitis C es mucho más barato en Egipto que en otros países en virtud de un acuerdo firmado en 2014 con la farmacéutica estadounidense Gilead para vender sus nuevos medicamentos con un 99 % de descuento en el país.



El precio del tratamiento varía mucho entre países, en Estados Unidos ronda los 85.000 dólares, en España puede ascender a los 30.000 euros (31.800 dólares) y en Egipto, en torno a los 900 dólares.



Este es el segundo aplazamiento del acto de presentación de Messi como "embajador" de la causa de la hepatitis, que estaba inicialmente previsto para el pasado diciembre, pero fue pospuesto por un atentado terrorista en una iglesia copta de El Cairo, en el que murieron 29 personas.



El FC Barcelona perdió anoche por 4-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en su visita al Paris Saint-Germain.