Manchester United - Saint-Étienne duelo de hermanos

El equipo francés Saint-Etienne se enfrenta este jueves, en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, al todopoderoso Mánchester United, mientras que el Villarreal recibe a la Roma que va en alza y que ocupa la segunda plaza en el Calcio.



El destino ha querido que los hermanos Pogba, Florentin (26 años) y Paul (23) el fichaje más caro en la historia del fútbol se enfrenten en un cruce favorable, según la estadística, a los ingleses: el Mánchester United que marcha sexto en la Premier League no ha perdido en las 12 últimas veces que se ha enfrentado en Old Trafford a un equipo francés.



Además el Saint-Etienne se ubica en la quinta posición de la Liga Francesa se enfrenta a su particular maldición, el sueco Zlatan Ibrahimović, que les marcó 14 goles en 13 partidos durante su etapa en el París Saint-Garmain.



El otro atacante de los locales será probablemente Anthony Martial, que si marca permitirá recuperar a su antiguo club, el Mónaco, una bonificación de 10 millones de euros, que forma parte del acuerdo firmado entre el Mánchester y el equipo monegasco por el cual, éste último, recibiría dicha cantidad cuando Martial alcanzase su gol número 25.



Bajas Sensibles de Manchester United



Fueron declarados baja para este partido el capitán Wayne Rooney, Michael Carrick y Phil Jones, que no participaron en el entrenamiento de este miércoles.



El entrenador Mourinho confirmó poco después la ausencia de los tres: "Phil se recupera de una lesión sufrida ante el Hull, lo de Wayne y Carrick no son lesiones propiamente dichas, sino problemas musculares. Nos tenemos que proteger, no estarán en el partido de mañana".



El resto de cruces de estos dieciseisavos de final destaca el que protagonizarán Villarreal frente a la Roma, una eliminatoria en la que está todo abierto pues si bien los italianos están cuajando una muy buena campaña, los españoles vienen de firmar grandes actuaciones en el campeonato local, como el empate a 1-1 frente al Barça o la rotunda victoria que le endosaron al Atlético de Madrid (3-0).



Programa de la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League:

Jueves 16 de Febrero



Krasnodar - Fenerbache 10:00 AM

AZ Alkmaar - Lyon 12:00 PM

Borussia Mönchengladbach - Fiorentina 12:00 PM

Rostov - Sparta Praga 12:00 PM

Gante - Tottenham 12:00 PM

Olympiakos - Osmanlispor 12:00 PM

Celta Vigo - Shakhtar Donetsk 12:00 PM

Ludogorets - Copenhague 12:00 PM

Astra Giurgiu - Genk 12:00 PM

PAOK Salónica - Schalke 04 2:05 PM

Athletic Bilbao - Apoel Nicosia 2:05 PM

Legia Varsovia - Ajax Amsterdam 2:05 PM

Anderlecht - Zenit San Petersburgo 2:05 PM

Mánchester United - Saint-Etienne 2:05 PM

Villarreal - Roma 2:05 PM

Hapoel Beer-Sheva - Besiktas 2:05 PM

Los partidos de vuelta se disputará el jueves 23 de febrero