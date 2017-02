Los curiosos regalos que recibía Zidane por anotar un gol

Smail Zidane, padre del ex jugador Zinedine Zidane, publicó este miércoles su autobiografia y el portal francés 'Le Parisien' ya dio un pequeño adelanto donde el padre del técnico del Real Madrid revela los llamativos regalos que recibía su hijo cuando apenas era una joven promesa.

En su libro confiesa que Zidane le comentaba los obsequios que le daría su entrenador por cada vez que marcara un gol: ''Me acuerdo de una anécdota que nos contaba de sus primeros tiempos de formación. ‘Papá, ¿sabes qué me ha dicho mi entrenador? ''Zidane, si marcas un gol en el próximo partido, te dejo ir a la mejor tienda de ropa de Cannes y coger todo lo que te guste''. Fue amable por su parte, pero yo encontraba este método de motivación un poco curioso''.

Asimismo, declara que no fue la primera y única vez que el campeón del mundo fue premiado: ''Más tarde, en 1991, el presidente del Cannes, Alain Pedretti, le hizo la misma promesa: “¡Un coche si metes un gol!” ¡Y lo hizo! Otros tiempos, otras costumbres: ¡yo nunca había tenido un coche nuevo y llevaba 14 años con mi viejo R12''.

El padre del entrenador galo también sorprende al decir que no miro la final de la Copa del Mundo de 1998 donde Francia le ganó a Brasil con una espectacular actuación de su heredero: ''Yo no estuve en el Stade de France con mi nuera y Enzo, ni delante de la televisión. Malika y yo nos quedamos cuidando de nuestro nieto Luca, que había nacido dos meses antes. Al final de la tarde, vinieron mis hijos con sus parejas y amigos y yo me salí al jardín con Luca en brazos. Debo ser el único del barrio que no vio el partido''.