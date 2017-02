Fabio Capello no tuvo piedad contra México

El director técnico italiano Fabio Capello, no se guardó nada y habló del principal problema que tiene la selección de México, según el estratega lo que más golpea a los aztecas es la parte mental.

"México tiene un buen equipo, buena calidad técnica, pero me parece que a veces le falta un poco de ganas; ganas de ser un equipo ganador. Le falta un poco de eso", comentó el técnico en una entrevista con la cadena ESPN.

Capello es muy recordado en el mundo del fútbol por haber dirigido a grandes equipos como la Juventus, Real Madrid y el Milán.

Por otra parte Fabio Capello se refirió al atacante mexicano, Javier "Chicharito" Hernández y lo que sucedió en el pasado con él.

"Me llama Sir Alex Ferguson (director técnico del Manchester United) y me dice, "Fabio, hay que fichar al 'Chicharito' Hernández". Él no podía jugar en Inglaterra porque no tenía bastantes partidos con la Selección Mexicana; necesitaba el 'okay' del entrenador de la Selección y yo puse la firma para que 'Chicharito' pudiera jugar en Inglaterra", detalló Capello.