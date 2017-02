El Manchester City inglés fichó a la mejor jugadora del Mundo, Karli Lloyd

Manchester City anunció este la contratación de la estadounidense Carli Lloyd, distinguida por la FIFA como la mejor futbolista del mundo en las últimas dos temporadas.

Lloyd, que jugará por primera vez en su carrera en el fútbol europeo, firmó un contrato con el City hasta mitad de año. Luego regresará al Houston Dash estadounidense.

"Después de haber jugado toda mi carrera en Estados Unidos, me alegro de poder seguir progresando en un nuevo lugar", indicó Lloyd en el comunicado del City.

It's official now!!! So excited to have signed with @ManCityWomen and can’t wait to get started with the team and my new challenge ahead. pic.twitter.com/tgFeGQlDe9