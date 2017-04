Zidane: "No estoy seguro de continuar la próxima temporada"

El técnico Zinedine Zidane sembró dudas este viernes sobre su continuidad en el cargo al afirmar que todavía no ha empezado a preparar la pretemporada y que está centrado en la presente campaña.

"No, no estoy preparando nada, lo que estoy haciendo es lo que queda de esta temporada", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Atlético de Madrid, al ser preguntado por si da por segura su continuidad y si está ya preparando la próxima campaña.

"Sabes de la importancia de este club, para lo bueno y para lo malo. Estoy preparado para todo, por eso hablo siempre del partido siguiente, porque sólo me interesa eso", añadió el técnico blanco, al que todavía le queda un año de contrato con el conjunto merengue.

"Y así va a ser durante lo que me quede como entrenador", dijo Zidane, quien en vísperas de un importante partido de cara a la consecución de la Liga, afirmó que todavía está todo en juego.

"Sabemos que la recta final es donde nos vamos a jugar todo y lo que hemos hecho hasta ahora no significa nada; la Liga está en juego, la 'Champions' está en juego", dijo Zidane.

Durante la rueda de prensa previa al derbi de mañana contra el Atlético, Zidane confirmó que volvería a tomar la misma decisión con James, pese al lío que eso originó en el partido ante el Leganés.

"Claro que lo volvería a hacer. No es un lío. Son cosas de entrenador y jugador que siempre pasarán. James y yo tenemos el mismo interés. Se quedó ahí y ya está. Ahora sólo pensamos en el partido de mañana".

Zidane asume que su continuidad dependerá de los resultados que consiga su equipo de aquí al final de la temporada. Según reconoció, "tengo un año más de contrato. No estoy seguro de seguir la próxima temporada. Para nada. No estoy preparando nada de la próxima temporada. Conozco el cargo, el club y sé qué es entrenar el Real Madrid, para bien y para mal. Estoy preparado para todo. Siempre hablo del partido siguiente porque es lo que me interesa. Así será hasta mi último día como entrenador. El resto no sé qué pasará".