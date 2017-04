Griezmann sería el 'plan secreto' del Real Madrid, aducen en Francia

Es la sensación del Atlético de Madrid, y uno de los mejores atacantes del fútbol europeo, eso no queda duda. Ese aliciente ha hecho que grandes clubes en el mundo pongan sus ojos en Antoine Griezmann.

Uno de los últimos gigantes de la élite en interesarse en el galo es el Real Madrid. Según informó el diario francés L'Equipe en su portada de este sábado, justo el día del derbi, dice que: "Griezmann al Real, el plan secreto".

"El Real Madrid pretende abordar el fichaje del delantero del Atlético de Madrid para el verano de 2018", aseguran.

El pequeño jugador se ha molestado porque le pasan preguntando por su futuro a cada rato pero ahora sí tiene un nuevo motivo para pronunciarse sobre su posible destino.



Eso sí, el mismo asesor del futbolista, Eric Olhats, confirmó en España que "Chelsea, Manchester City, Barcelona o el Real Madrid han llamado a la puerta para saber cómo está la situación. Todo el mundo viene para saber si es factible o no. El precio de la cláusula (100 millones) restringe mucho la terna de candidatos, porque (el Atlético) no hará ninguna concesión".



Aunque admite que las posibilidades que llegue a vestirse de blanco son casi nulas. "Es imposible. Hay un pacto de no agresión. Hay un pacto entre los dos clubes que hace que no se toque a jugadores de uno y otro".