Zlatan Ibrahimovic: "Me siento como Benjamin Button"

El delantero se reencontró con las redes al marcar el primer gol del Manchester United en el triunfo 3-0 de visita ante Sunderland. Y tras ello se comparó con un personaje que sorprende a muchos.

"Mi juego va mejorando, no consumo tanta energía como hace años, porque con los años no desperdicias energía con cosas que no necesitas", explicó Ibrahimovic después del partido.

El sueco, de 35 años, abrió el marcador a los 30 minutos de juego tras recibir, de espaldas, un balón en el borde del área y soltar un latigazo que sorprendió a Pickford.

"El juego está mejorando. Me siento como Benjamin Button. Nací viejo y moriré joven. Cuando te vas haciendo mayor y tienes más experiencia no consumes energía en algo que no necesitas", recalcó.

El goleador del Manchester United hace así una comparación de su veteranía y la película "El curioso caso de Benjamin Button".

En dicha cinta, un hombre que nace con el cuerpo de un anciano de 80 años se va rejuveneciendo con el paso de los años.