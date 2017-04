Luis Suárez a Sandro: "No olvides quién te dio de comer"

El artillero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, vuelve a meterse en el ojo de la polémica y en esta ocasión fue contra el excanterano blaugrana Sandro, figura del Málaga el sábado cuando le complicaron la vida a los azulgranas.

Según el programa español de deportes, El Chiringuito, el uruguayo se le acercó al oído y le dijo: "Nunca olvides quién te ha dado de comer". A lo que el canario respondió: “Yo como del Málaga”.

La molestia de Suárez fue la eufórica celebración del delantero al anotarle a su exequipo algo que generalmente no hacen los futbolistas. "No lo he celebrado tanto como ha podido parecer. Le estoy agradecido al Barcelona por todo lo que me ha dado, pero ahora yo me debo al Málaga. Si alguien se ofendió, pido disculpas. A lo mejor la gente ha pensado que lo he celebrado más de lo que debía. Yo creo que no ha sido así", comentó Sandro al final del juego.



Sandro no pudo disimular la felicidad que le trajo marcarle al sublíder del torneo español. "Era la única manera de la que podíamos hacer daño al mejor equipo del mundo. Estoy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria porque el equipo ahora tendrá mucho ánimo para afrontar los siguientes partidos".