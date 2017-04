Hummels, "triste" por perderse el partido de Champions contra el Madrid

El defensa del Bayern Múnich Mats Hummels reconoció este lunes, en unas declaraciones publicadas por el diario Bild, estar "triste" tras conocer que no podrá jugar el miércoles ante el Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions.



El central se lesionó en el tobillo derecho durante el entrenamiento del domingo, que tuvo que abandonar en camilla, y se perderá con toda seguridad los dos próximos partidos de su equipo.



"Definitivamente, no estaré en el campo el miércoles", explicó Hummels al rotativo alemán.



Antes, en su cuenta de Twitter, el defensa escribió: "Triste por perderme los dos próximos partidos".



El futbolista también colgó en Instagram una foto en la que se le ve llevando un calzado de protección especial y que acompañó con el mensaje: "Ya intentándome recuperar lo más rápido posible".



Además de perderse el duelo de Liga de Campeones, Hummels, de 28 años, no estará en el partido del próximo fin de semana ante el Bayer Leverkusen.



Ahora su prioridad es llegar para el partido de vuelta contra el Madrid, en el Santiago Bernabéu.



Por su parte, el Madrid también perdió por lesión al defensa Pepe en el partido de liga del sábado ante el Atlético de Madrid (1-1), que será baja ante los alemanes, al igual que su compañero Raphael Varane.



Asimismo, está por ver si el portero del Bayern Manuel Neuer, que se recupera de una pequeña operación en el pie, llega a tiempo a la cita.



El Bayern sí podrá contar seguro con el delantero Thomas Müller, que se reincorporó al grupo el domingo tras recuperarse de su lesión en el tobillo.

LEWANDOWSKI NO SE ENTRENA

El delantero polaco, Robert Lewandowski no se entrenó con el resto de la plantilla y preocupan en el club bávaro esas molestias en el hombro que arrastra del duelo ante el Borussia Dortmund. A dos días de la visita del Madrid, la ausencia del gran goleador del Bayern es un dolor de cabeza para Carletto, que vive con suspense su recuperación para saber si podrá contar con él.