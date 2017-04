Twitter suspende la cuenta al comentarista español Cristóbal Soria

Luego de burlarse de Cristiano Ronaldo tras el derbi de Madrid, Twitter le suspendió la cuenta de Twitter a Cristóbal Soria, exdelegado de campo del Sevilla y actual colaborador del reconocido programa español 'El Chiringuito.



Como puede comprobarse al intentar revisar sus mensajes, Twitter informa de que "esta cuenta ha sido suspendida".

El comentarista de 'El Chiringuito' le confió al portal Vertele que "cuando me he levantado esta mañana, me he encontrado con la cuenta suspendida".



Soria explica sentirse "sorprendido" por lo ocurrido, y ya se ha puesto en contacto con profesionales de Twitter España, que le han respondido que "están mirando" su caso, y que a ellos también les ha sorprendido.



El tertuliano futbolero explicó que "en principio" no debería haber problema para que Twitter desbloquee su cuenta y pueda volver a hacer uso de ella, aunque deberemos esperar un poco de tiempo para comprobarlo.