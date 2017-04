Paulo Dybala: ''Estamos mejor que el Barcelona''

El jugador de la Juventus, Paulo Dybala, brindó declaraciones previo al partido de este próximo martes donde deberá enfrentar al Barcelona en los cuartos de final de Liga de Campeones asegurando que el equipo italino se encuentra en mejor nivel que su rival.

¿Cómo se encuentra antes de este partido tan importante contra el Barca?

Contento. Después de la lesión y de perderme los partidos con la selección, el sábado tuve una buena actuación. Jugué 90 minutos que me dan confianza y me ponen en forma para el partido del Barcelona. Creo que llegamos de la mejor manera. Estamos mejor que ellos.

Sobre la remontada del Barcelona al PSG, ¿no da un poco de miedo?

No debemos tener miedo de nada. Sí respetar, pero no temer. Estamos en el mejor momento para enfrentarnos al Barcelona. Ellos remontaron contra el PSG, pero el PSG no jugó aquel partido como debía. El 6-1 nos sirve de lección. Y lo digo antes de jugar el encuentro de ida.

Podría ser la primera vez que enfrente a su compatriota, Lionel Messi.

Lo respeto y admiro muchísimo, pero yo juego para la Juve y él para el Barça. Yo haré todo lo posible para ganar.

La virtudes y defectos que tiene este Barcelona.

Lo mejor son sus delanteros. No hace falta hablar de ellos. Y lo peor es que es un equipo que sufre cuando no tiene el balón. Debemos intentar quitárselo y evitar que hagan su juego.

Se propone anotarle al Barcelona en esta eliminatoria.

Es cierto que si le marco al Barça todo el mundo lo verá. Aunque lo importante es pasar la eliminatoria. Marcar te da confianza, pero dar asistencias también. Me pasó el sábado contra el Chievo.

¿Celebraría su anotación con la famosa máscara?

Sí, claro. Es como vengo celebrando los goles desde la Supercopa. No lo cambiaré ahora.

¿Se imagina jugando para el Barcelona alguna vez?

Hace tres años, en el Palermo, no pensaba que iría a la Juve. Por lo tanto, disfruto del día a día y no pienso más allá. Estoy contento aquí, donde todos me quieren mucho. Me siento en uno de mis mejores momentos.