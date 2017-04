Buffon: ''Yo nunca he encajado un gol de Messi''

El histórico guardameta de la Juventus, Gianluigi Buffon, habló en la previa de los cuartos de final de Liga de Campeones contra el Barcelona donde aseguró que desde la última vez en la final del 2015 no ha vuelvo ver ese partido.

La última vez que se vieron las caras fue en la final de la Champions en Berlin.

No he vuelto a ver la final de Berlín. Allí nos encontramos con un equipo más fuerte que nosotros. Mis recuerdos de aquella final me hacen ser moderadamente optimista para el presente. Hemos crecido.

La experiencia adquirida en estos partidos contra el Barcelona.

Sobre el papel el Barca aún es más fuerte, pero ahora tenemos dos años más de experiencia europea.

El Barcelona es el rival más fuerte en estas instancias del certamen.

Nos encontraremos probablemente contra el equipo más fuerte que nos podía tocar. Será bonito medirse a ellos.

Sobre el peligroso tridente que presentará el Barcelona.

Es evidente que un equipo que juega con Suárez, Messi y Neymar tiene un ataque devastador. Los tres son altruistas, tienen una gran actitud, mucho respeto y mucha alegría. A mis hijos les gustan jugadores como ellos. Quiere decir que tienen gusto.

Messi nunca le ha podido marcar una anotación.

Nunca he encajado un gol de Messi. Lo he encontrado pocas veces y siempre he tenido grandes defensas.

El respeto que tienen sobre el Barcelona.

Creo que a doble partido el Barcelona es el equipo más difícil de batir. Puede pasar que a veces los rivales sean mejores: entonces hay que darles la mano y felicitarles.

La polémica remontada del Barcelona sobre el PSG.

La remontada del Barça fue una gran lección lección, desde el punto de vista deportivo y social. Con esa remontada, el Barcelona nos ha enseñado que cualquier cosa es posible.