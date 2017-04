Neymar estaría pidiendo ayuda a un psicólogo

El jugador del Barcelona, Neymar Jr, conocerá este martes oficialmente la sanción que le impondrán luego de la expulsión que recibió en Málaga donde en forma de burla aplaudió a uno de los árbitros y esta acción le ha generado mucha controversía al brasileño.

NEYMAR SE PERDERA EL CLÁSICO CONTRA EL REAL MADRID, SEGÚN LA PRENSA ESPAÑOLA

Sin embargo, los medios españoles aseguran que el futbolista ha acudido a un psicólogo para recibir ayuda luego de los últimos acontecimientos que ha protagonizado.

Según el portal AS, Neymar podría haber pedido la ayuda del psicólogo de Luis Enrique, Joaquín Valdés. Su entrenador ha dicho en varias ocasiones que el piscólogo es para él, no para los jugadores. Sin embargo, el comportamiento de Neymar ha provocado que al brasileño se le aconseje para que no pierda la compostura en los partidos.

"Mi trabajo es con el entrenador para mejorar la dinámica con la plantilla. Ya sea para los entrenamientos, juegos, viajes o concentraciones. Y los jugadores quiero que me vean como un entrenador más", dijo Joaquín Valdes, quien es uno de los profesionales que siempre está a la disposición del vestuario catalán.

La expulsión de Neymar por doble amarilla en Málaga, le puede hacer perderse el clásico, es la definitiva prueba de que Neymar necesita ayuda.