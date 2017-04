Dani Alves: ''Intentaremos poner más difícil la eliminatoria al Barca''

Dani Alves, defensor de la Juventus, aseguró después de ganar 3-0 al Barcelona, que su equipo no puede jugar la vuelta en el Camp Nou a defender "el resultado" porque podría peligrar el pase a semifinales.

JUVENTUS LE RECETA UNA PALIZA AL BARCELONA EN CHAMPIONS



"Pienso que al Camp Nou no puedes ir a defender el resultado. Hay que ir a intentar hacer gol, a intentar poner difícil la eliminatoria al Barcelona e intentar superarles", dijo en declaraciones a Mega.



El lateral derecho indicó que el conjunto italiano hizo un partido muy bueno para ganar al Barcelona y dejo claro que para conseguir un 3-0 a favor, los hombres de Massimiliano Allegri tuvieron que jugar a buen nivel.



"Pienso que ha sido mucho mérito. Nuestra efectividad ha hecho que el Barcelona no tuviera espacios, que no manejara el partido como nos gusta y eso siempre es una dificultad".



Por último, explicó por qué no celebró los goles de su equipo: "Es una sensación extraña, una cosa es enfrentarse a uno u a otro con la selección y otra cosa enfrentarse a todos. La alegría de mis compañeros es la mía y he preferido guardarme la felicidad por respeto a lo que he vivido con ellos'', finalizó.