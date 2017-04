La confensión del jugador Maxi López sobre Mauro Icardi quien le quitó la mujer

El escándalo que provocó una foto que colgó en Instagram el jugador argentino Maxi López junto a Messi e Iniesta en la que colocó la leyenda "que la siga chupando", se refería a Mauro Icardi, su enemigo que le bajó la mujer, la bella Wanda Nara.

El jugador aclaró el sentido de la foto en una entrevista para una radio argentina y reveló la relación que todavía tiene con su exmujer y con Icardi a quien tienen cortado de la selección de Argentina que pasa momentos complicados.

"Hubo muchas cosas que no hice ni dije, que es más que nada porque quiero que mis hijos el día de mañana no me reprochen nada. Que digan: 'Papá, vos te comportaste bien'. Que no me puedan recriminar nada", dijo Maxi a Radio Red de Argentina.

"El ejemplo es una de las mejores cosas que le puede dejar un padre a su hijo. Es difícil, dar el ejemplo no es fácil. Trabajo todos los días en eso y trato de no pensar tanto en eso. Ya pasó un tiempo. Trato de estar más sereno y vivir tranquilo con mis hijos", explicó.

Maxi recordó que con el actual capitán del Inter eran "compañeros de equipo" y detalló cuál era su verdadera relación: "Cuando son sudamericanos y están empezando, das una mano. Lo hice con él, con Leo (Messi) y ahora con Boyé. Lo han hecho conmigo los grandes sudamericanos, te dan una mano".

"¿Qué le dirías a Icardi si te lo cruzas?", fue una de las preguntas que surgió desde la mesa periodística, a la que Maxi sólo se limitó a contestar: "No lo tengo pensado. No me quita el sueño tampoco. No es algo en lo que piense todos los días. Si se da, se dará en algún momento".

López rememoró el día que se enteró de la "traición" y respondió con una frase que seguramente levantará polvareda: "Lo único que pedía es que no me devolviera el paquete, si se lo llevaba, que se lo quedara. No es broma".

En su constante utilización de las redes sociales, Icardi subió diversas fotos con los tres hijos que tiene Maxi con Wanda Nara. El detalle es que los nenes aparecen con la camiseta de Newell's, club por el que simpatiza el del Inter, y no con la de River, entidad que vio surgir a su padre.

"Más allá de una camiseta, yo quiero que ellos crezcan tranquilos. El juego de la camiseta, la foto… Me provocan para que explote. Si yo reacciono en algún momento, lo único que van a querer es alejarme de mis hijos y yo lo último que quiero es alejarme de ellos", advirtió.

El exdelantero del Barcelona se mostró muy agradecido con Diego Maradona por la encendida defensa que realiza cada vez que se habla de Icardi: "Para mí lo que dice el Diego es palabra santa. Soy un fanático del buen fútbol y Maradona como fútbol dio todo. Gente como esa, donde ganó cosas importantes, vivió en un vestuario. Si hablan, es porque conocen y saben lo que hablan".