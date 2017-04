Sergio Ramos: ''Nos quedamos con ganas de marcar más goles''

Sergio Ramos, defensor del Real Madrid, brindó declaraciones en zona mixta luego del contundente triunfo del conjunto merengue sobre el Bayern Munich (2-1) donde comentó que al equipo le hizo falta más ganas para asegurar la eliminatoria.

REAL MADRID PEGA PRIMERO AL BAYERN CON DOBLETE DE CR7

''Ha sido un paso importante en la eliminatoria pero queda la vuelta ante un grandísimo rival que es de los favoritos para ganar la Champions'', inició diciendo el capitán.

Ramos manifestó que en lo general, el equipo se comportó a la altura: ''Hay que elogiar el trabajo del equipo, achicando espacios en la primera parte y luego en la segunda controlando el partido con ocasiones. Nos quedamos con ganas de más, nos merecíamos más pero nos vamos contentos de aquí con la victoria''.

El central declaró que la expulsión de Javi Martinez les favoreció: "Era un momento en el sufrían con un jugador menos. Insistimos en mover la pelota de lado a lado pero no pudimos marcar. Aun así hay que felicitarnos''.

Por último se refirió al gol que le anularon en los minutos finales del encuentro: "Me han pitado fuera de juego por milésimas. Me hubiese gustado haber marcado otra vez y vacunar este estadio pero no ha podido ser", culminó.