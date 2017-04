Tuchel: ''La UEFA nos trato como si nos hubieran tirado una lata de cerveza''

El director técnico del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, reiteró hoy sus criticas por el hecho de que el partido contra el Mónaco, suspendido ayer por el ataque contra el autobús de su plantilla, se celebrara finalmente hoy, apenas 24 horas después de lo que, según la Fiscalia, fue presuntamente un atentado islamista.

''TODAS LAS PERSONALIDADES ESTÁN EN LA LISTA DE MUERTE DEL ESTADO ISLÁMICO''



"El tiempo es importante para superar eso. Ahora queremos concentrarnos en lograr que el equipo consiga el objetivo de jugar la semifinal, para lo que tenemos que estar en el mejor nivel", indicó el técnico, al término del encuentro, que tuvo lugar bajo reforzadas medidas de seguridad.



"Los jugadores tal vez habrían necesitado un día más para recuperarse" del ataque sufrido ayer, aunque en ese momento confió aún en "lograr superar la conmoción".



"Hubiéramos deseado un poco más de tiempo, pero no ha sido posible. Fuimos tratados por la UEFA como si se hubiera lanzado una lata de cerveza contra el bus'', manifestó el entrenador.



El director administrativo del club, Hans-Joachim Watzke, señaló que el equipo estaba "totalmente conmocionado", pero admitió que no había alternativa a jugar hoy el partido, ya que no se podía pretender que los jugadores del Mónaco permanecieran por mucho más tiempo en Dortmund y el calendario de la Liga de Campeones es muy ajustado.