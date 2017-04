Marcelo: ''Los que matan a Cristiano es porque le tienen envidia''

El lateral izquierdo del Real Madrid, Marcelo, compadeció una entrevista al término del partido contra el Bayern Munich donde habló sobre el resultado obtenido en tierras alemanas y salió en defensa de su compañeró, Cristiano Ronaldo.

ASÍ FESTEJÓ EL REAL MADRID EN EL VESTUARIO LUEGO DEL TRIUNFO SOBRE EL BAYERN

Marcelo confesó que la expulsión de Javi Martinez cambió completamente el partido: ''Nos ha facilitado un poco más la roja. Hemos hecho un gran partido pero hemos encajado un gol''.

El brasileño no logra comprender como hay aficionados que aún cuestionan el nivel mostrado por Cristiano Ronaldo en esta temporada. Cabe recordar que el portugués llegó a los cien goles en competiciones europeas.

''Los que matan a Cristiano tienen un problema, no sé si es envidia. No sé los que le matan, los que hablan de él... Yo le veo trabajar, ayudar a los compañeros, y hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Estará contento por sus goles pero aún más por el resultado. No sé si es envidia pero va a ser difícil ver hacer lo que hace Cristiano por el fútbol. Y aún juega'', finalizó.