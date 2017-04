Andelecht buscará dar el golpe al United en la Europa League

El Anderlecht, que vuelve a unos cuartos de final de una competición continental veinte años después, quiere exprimir sus opciones y dar un disgusto en la Europa League al Manchester United de Jose Mourinho.

¿JUGARÁ ANDY NAJAR CONTRA EL UNITED ESTE JUEVES?



Los diablos rojos pondrían la guinda a la temporada si conquistan este torneo. Les concedería el paso a la próxima Liga de Campeones, situación que no tienen ni mucho menos fácil por la vía de la Premier League.



Para ello, el conjunto de Mourinho, que lleva seis partidos sin perder en esta competición europea, debe superar la resistencia de un Anderlecht renacido, dispuesto a volver a ser protagonista en Europa y que por el momento domina la Liga belga de la mano del joven técnico suizo Rene Weiler.



Esta temporada el Anderlecht se está mostrando firme en casa, donde ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros (solamente perdió 2-3 ante el St. Etienne), pero el United, que de partida pareció sentir como un 'estorbo' este torneo, ha ido progresando tras unos inicios dubitativos y sin alardes está cerca de luchar por obtener el único trofeo que no está en las vitrinas del club de Old Trafford.



El sueco Zlatan Ibrahimovic volverá a ser la gran referencia del United y una seria amenaza para el Anderlecht, al que ya le marcó cuatro goles con el PSG en octubre de 2013. El encuentro está pactado para la 1:05 pm, hora de Honduras.

TODOS LOS PARTIDOS INICIAN A LA 1:05 PM, HORA DE HONDURAS:

Anderlecht vs Manchester United.

Celta de Vigo vs Genk.

Lyon vs Besiktas.

Ajax vs Schalke.