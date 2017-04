Sergio Ramos: “Me gustaría entrenar tras mi retiro”

Sergio Ramos es quizá hoy por hoy el mejor defensa en el mundo, la seguridad que muestra al hacer su trabajo es notorio en cada partido e incluso es de los goleadores en Real Madrid.

Desde que dejó al Sevilla para fichar por los merengues se hizo con un puesto de titular y es considerado en una leyenda en la Casa Blanca.

El simple hecho de su gol en la final de Champions League de 2014 ante Atlético de Madrid hizo que se ganara un lugar muy especiales en los aficionados blancos que esperan pueda seguir muchas temporadas en dicho club y retirarse.

El defensa ya suma 31 años y aunque su potencial físico le hace sentirse en plenitud, lo cierto es que esta temporada está protagonizando un curso de altibajos. Siguiendo los patrones habituales de rendimiento, al andaluz le pueden quedar unas cuatro-cinco temporadas al máximo nivel.

En una entrevista a Jorge Valdano, el que fuera su director deportivo entre 2009 y 2011, para la cadena BeIN Sports y en un tono distendido, casi como si no hubiera cámaras delante, Ramos se suelta y por primera vez deja claro que sus intenciones son las de estar vinculado al fútbol, pero como entrenador cuando ya no lo juegue.

“Me gusta entrenar, sí por supuesto. El día de mañana no lo descarto porque va muy en mi forma de ser. Seguramente esté vinculado al mundo del fútbol y, si puedo hacerlo, por qué no ayudar a gente y también marcarme como reto lo que he hecho de jugador", aseguró.

El tiempo dirá si esa oportunidad la tiene en el Real Madrid como su actual estratega, el francés Zinedine Zidane, quien comenzó su carrera en las inferiores de los merengues.