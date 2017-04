Felipe Melo a Gastón: "Tiene problemas, su mujer se ha acostado con un negro"

Luego del triunfo del Palmeiras sobre Peñarol por marcador de 3-2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el brasileño Felipe Melo afirmó que su rival Gastón Rodríguez le dijo "macaco".



El ex jugador de del Galatasaray de Turquía no se detuvo y hasta se atrevió a decir que la mujer de Rodríguez; "quizás se haya acostado con un negro".



"Uno de los futbolistas que marcó de ellos me llamó 'macaco' varias veces. Supongo que las cámaras de televisión habrá grabado cómo me llamaba 'macaco'. "Quizá es que tiene algún problema y su mujer se ha acostado con un negro, no lo sé, pero da igual, lo importante es que les ganamos".



Por otra parte, el brasileño aseguró que no iba a iniciar ningún tipo de demanda: "El joven Felipe Melo quizá sí lo hubiera denunciado, pero ahora he madurado y no lo haré". Además, explicó que el volante uruguayo le ofreció sus disculpas al término del partido.