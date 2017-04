Luis Enrique sobre la plantilla: "Al final te diré si es la mejor que he tenido"

El entrenador del Barcelona Luis Enrique, sin duda sigue tocado por lo sucedido en Turín ante la Juventus en compromiso por la Champions League.

En su primera rueda de prensa tras la debacle en Italia, Luis Enrique volvió a ser cuestionado al respecto. Su gesto de resignación ante la pregunta que le recordaba sus palabras fue claro: "Qué pesados...".

REVELAN QUÉ PASÓ EN EL VESTUARIO DEL BARCELONA TRAS EL 3-0 EN TURÍN

Pero la polémica siguió cuando le preguntaron sobre la plantilla. En la pretemporada confirmó que esta era su mejor equipo que ha tenido en su tiempo al frente del Barcelona, pero hoy la respuesta fue otra.

"Uno al principio de temporada se anima a daros frasecitas para que en días como hoy venga otro y te las recuerde... A final de temporada te diré si es la mejor plantilla que he tenido nunca".

Asimismo, el DT azulgrana se refirió a lo sucedido en el vestuario del Barcelona tras la paliza de la Juventus. No negó nada: "Los toques de atención a los jugadores los doy a la cara y quiero que sea recíproco. En Turín nos equivocamos sin balón".

Pese a esto, Lucho ahora si mira posible una remontada ante la Juve para colocarse en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

"Se tiende a tomar como trascendental las declaraciones después de un partido y están condicionadas. No me arrepiento de lo que dije pero las cosas cambian. Podemos darle la vuelta a la eliminatoria, está más fácil que la de París".

Sobre el planteamiento que utilizó en Italia, asegura que no se arrepiente de nada: "Es evidente que soy el máximo responsable de todo lo malo que le sucede al equipo. No hay nadie más interesado que el jugador del Barcelona en hacer las cosas bien. En el partido de Turín no me equivoqué en nada tácticamente".

MÁS FRASES DE LUIS ENRIQUE:

Partido de mañana en Liga: "Los jugadores solo tienen en la cabeza la Real Sociedad. Son conscientes de la dificultad del partido de mañana".

Moral: "Perder en Champions nos duele pero estamos en el proceso de mejorar las cosas, de cambiarlas. Anímicamente no estamos al 100% pero el equipo va a dar la cara. Necesitamos esos puntos como inyección de moral y como recurso para seguir peleando por la Liga".

Camp Nou: "Hay una parte del campo que anima seguro. No hay que silbar a los jugadores, que esperen al final de temporada. Prefiero también que no silben al entrenador. No nos vamos a rendir. Veo la rebeldía y el luchar contra todo".