¡Bombazo! Real Madrid cierra la puerta a un ex del Barcelona

Ni en pintura. Con más de dos meses por delante, el Real Madrid ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. El doblete está en juego, aunque el equipo ha demostrado que necesita refuerzos y cambios este próximo verano.

El conjunto de Zinedine Zidane ha tirado de épica y eficacia, por lo que los resultados se han conseguido. Cierto es que el buen juego ha brillado por su ausencia en varias ocasiones, aunque finalmente los hitos han ido llegando. Irregularidad total.

REVELAN LO QUE PASÓ EN EL VESTUARIO DEL BARCELONA TRAS EL 3-0

Con esta lectura sobre la mesa, Florentino Pérez ya traza las líneas del próximo proyecto 2017-18. El mandamás merengue desea que el Madrid vuelva a ganar con contundencia y estilo, por lo que los cambios para final de temporada están sobre la mesa.

La secretaría técnica no pierde pista de los grandes cracks y de las perlas más codiciadas, ya que el presidente merengue tiene la intención de rejuvenecer la plantilla y dar salida a los hombres que no van cuanto antes mejor.

Así pues, la intención del magnate madrileño es regresar al mercado de fichajes por la puerta grande; reforzar al equipo con jugadores de primer nivel.

Por ello, no vale cualquier nombre. Y es que en las últimas horas, Florentino ha dado carpetazo a un hombre que empezaba a rondar por los despachos del Santiago Bernabéu: Cesc Fábregas.

TERRIBLES NOTICIAS SOBRE LA LESIÓN DE GARETH BALE

NO DA OPCIONES

El ex barcelonista no está teniendo la continuidad deseada en el Chelsea. Desde que José Mourinho dejó el banquillo de los blues, el español no ha tenido regularidad en el conjunto titular.

Fábregas busca un nuevo equipo, pues en el Chelsea no le va muy bien.

De hecho, con la llegada de Antonio Conte, las cosas se torcieron para Cesc. El catalán no jugaba y la tensión se palpaba. En los últimos meses, la cosa ha cambiado a mejor. Sin embargo, no se ha afianzado en el once titular, por lo que se espera que salga en verano.

En este caso, todo apunta a que su representante ya se mueve para encontrarle a Cesc una solución viable. Mientras que en Eurosport aseguran que el centrocampista ha sido ofrecido al Atlético de Madrid, otras voces añaden que también ha sido tanteado en el Bernabéu.

Ahora bien, tras conocer este interés del agente de Fábregas para encontrarle un equipo, Florentino ha sido claro: no quiere a viejas glorias. Tanto por su pasado como culé como por su bajo rendimiento en los últimos meses, Cesc no tiene lugar en el Madrid.