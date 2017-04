Sergio Ramos: ''Cuando Piqué ataca al Madrid, salpica al resto''

El defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, concedió una entrevista a la cadena BeinSport donde especificamente brindó declaraciones sobre los polémicos momentos que vive con su compañero de selección, Gerard Piqué.

EL FICHAJE QUE MÁS DESEA EL REAL MADRID Y LOS JUGADORES QUE DIRÍAN ADIÓS AL BARCA

Ramos asegura que cada comentario del central del Barcelona hacen daño tanto a la plantilla del Madrid como a la Selección de España, pero él como líder, debe evitar responder y mantener una actitud más moderada.

"Yo soy muy temperamental, pero cuando llevas el brazalete de capitán tanto en el Real Madrid como en la Selección tienes que opinar de otra manera, mantener un poco la unión sobre todo de la Selección. Creo que el buen ambiente es la clave del éxito y eso no se puede perder", inició diciendo Ramos.

El capitán se refirió a las polémicas declaraciones del defensor azulgrana: "Piqué, salvo alguna opinión personal, no tuvo ninguna opinión mala de ningún jugador del Madrid, pero obviamente cuando ataca al Real Madrid, a nuestro escudo, a nuestra institución, pues salpica al resto".

Ramos considera que Piqué en ocasiones peca de afán de protagonismo: "Son cosas que conviene evitar, pero yo creo que Geri (Piqué) cuando está todo tranquilo necesita ese plus de alboroto, de ajetreo, para que se hable un poco, pero yo como capitán debo mantener el equilibrio y el buen ambiente dentro de la Selección, porque si no, lo mejor es que no viajemos a Rusia y nos quedemos aquí", opinó el andaluz.