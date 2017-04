Sicario asegura que Cuauhtémoc Blanco le pagó para matar a un empresario

Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, fue involucrado con el asesinato de un empresario mexicano.



El ex goleador de la selección de fútbol de México, Cuauhtémoc, fue mecionado en la audiencia del sicario José Fierro Escobar por la muerte de Juan Manuel García, el pasado 6 de abril.



La audiencia se realizó el pasado jueves a puertas cerrada, pero el detenido aseguró que Blanco lo instruyó para matar a García.



Debido a esas fuertes acusaciones, Blanco, tuvo que salir al paso y girar un comunicado en el que desmiente todo lo que dijo Fierro Escobar.



“Acabo de ser informado sobre las infundadas y absurdas declaraciones que el presunto asesino del C. Juan M. García ha rendido, en las que afirma que fui yo quien le instruyó realizar tan abominable acto. Niego categóricamente cualquier imputación que se realiza en mi contra”, aseguró el ex goleador.