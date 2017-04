Isco: ''Quiero estar muchos años más con el Rel Madrid''

El jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, brindó declaraciones en zona mixta luego del sufrido triunfo del conjunto merengue en su visita al Molinón y habló sobre su futuro y además de las suplencias por las que ha tenido que pasar.

ISCO LE DA UN AGÓNICO TRIUNFO AL REAL MADRID FRENTE AL SPORTING

El español fue la principal figura ayudando a la escuadra blanca con dos anotaciones que sirvieron para seguir en la punta del liderato.

Sobre su futuro, el mediocampista aseguró que su deseo es siempre seguir en el Madrid: ''Siempre he dejado claro que quiero estar aquí muchos años, que a la gente no sé por qué le sorprende que quiera jugar más. Si creyera que no lo merezco no lo diría''.

Asimismo, declaró que los medios son los que se han encargado de ponerlo fuera de la 'Casa Blanca': ''La prensa muchas veces malinterpreta las palabras o lo quiere llevar a su terreno. Mas que informar le interesa vender. Desde el primer momento dije que me quiero quedar en el Madrid y quiero quedarme muchos años. Tanto el club como yo creo que vamos a tomar la decisión correcta''.

Por último, se refirió a las suplencias que ha tenido: ''¿Suplente injusto? Zidane hace las alineaciones y está llevando la plantilla de una forma extraordinaria. Es señal de que está haciendo las cosas muy bien. Yo sé que estoy en el mejor equipo del mundo e intento hacer mi trabajo con mucha personalidad'', concluyó.