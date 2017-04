Lewandowski sigue siendo duda para juego de vuelta ante Real Madrid

A falta de menos tres días de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (ida, 1-2), el Bayern Múnich todavía no sabe si podrá contar con su goleador, el polaco Robert Lewandowski, para remontar la eliminatoria.



"Es insustituible", aseveró el sábado Lothar Matthaus, campeón del mundo en 1990 y actualmente comentarista en la televisión, tras el empate del club bávaro frente al Bayern Leverkusen a cero en encuentro de la Bundesliga y el festival de ocasiones falladas por Thomas Muller y sus compañeros en el ataque.

BAYERN MÚNICH NO PUDO ANTE EL LEVERKUSEN Y TENIENDO UN HOMBRE MÁS



Tocado del hombro, el polaco sigue siendo duda para el duelo más importante de la temporada, que lo puede desembarcar en la lucha del trofeo continental más preciado a nivel de clubes.



Ancelotti, que aterrizó en Múnich en sustitución del español Pep Guardiola, ha intentado inculcar un pensamiento positivo entre sus pupilos: "Somos fuertes con Lewandowski, también somos fuertes sin él", había dicho el italiano.



Pero, la verdad es otra. El Bayern no juega bien sin su cañonero. Incluso, le falta puntos de referencia en su ausencia de cara a la portería contraria.



Desde su llegada a la entidad bávara en 2014 proveniente del Borussia Dortmund, Lewandoswki sólo se ha perdido 8 de 148 partidos, sólo tres de ellos por lesión y ninguno en la Champions.



Sus estadísticas hablan por sí solas: 39 tantos en la competición reina en 60 encuentros disputados, de los cuales 22 con el Bayern Múnich en 32 partidos. En la presente edición, el polaco ha anotado siete en ocho encuentros.



- A por el milagro en el Bernabéu -

Contra el Real Madrid, el mejor realizador de la Bundesliga también tiene una ventaja psicológica importante: le encajó al conjunto 'blanco' cuatro tantos con la camiseta del Borussia Dortmund en la victoria por 4-1, dando a su equipo el pase a la final en 2013.



El 'insustituible' ni siquiera ha visto peligrar su puesto en el Bayern, que no ha buscado un reemplazo, mientras que sus compañeros compiten con al menos con otro en su misma posición.



Muller, que jugó de delantero centro contra el Real Madrid, no está afortunado, dejando entrever la debilidad del equipo sin su estrella.



El propietario del Bayern Karl-Heinz Rummenigge considera a Lewandowski como "uno de los tres mejores atacantes del mundo", lo que justifica su salario estimado en 15 millones de euros anualmente.



Rummenigge se mostró satisfecho recientemente de la inversión por el jugador polaco: "Marca muchos goles cada temporada y nunca está lesionado".



"En su cabeza, piensa en alimentarse bien, en dormir bien, en entrenarse bien 24 de 24 horas", señaló su exentrenador Pep Guardiola.



"Nunca se lesiona porque se concentra sobre estas cosas. Siempre sabe exactamente lo que es importante para estar en la mejor forma posible", prosiguió Guardiola.



Nunca se lesiona, hasta esta semana a causa de una mala caída en el 'Clásico' contra el Dortmund el pasado 8 de abril (4-1), encuentro en el que el polaco consiguió un doblete.



De su recuperación dependerá en mayor parte la capacidad del Bayern de lograr el martes dar la vuelta milagrosamente a los cuartos de final en el Santiago Bernabéu.