Neymar sobre la Juventus: ''Va a ocurrir otra remontada''

El crack brasileño del Barcelona, Neymar Jr, concedió una entrevista al Canal Esporte Interativo donde se mostró muy seguro de poder remontar el marcador de 3-0 que le propinó la Juventus en la ida de los cuartos de final de Champions.

REPASA LA TABLA DE GOLEADORES DE LA LIGA DE CAMPEONES

El partido del miércoles contra la Juventus

El otro día me padre me comentó una cosa, que me ha quedado en la cabeza y que creo que es verdad. Delante podemos tener un equipo diferente, pero el Barcelona es el mismo. Y lo podemos hacer. Ya lo hicimos una vez y lo podemos hacer una segunda vez.

¿Se le puede remontar al equipo italiano en el Camp Nou?

Tenemos que darlo todo al máximo. Si todo sale bien, va a ocurrir otra remontada. Yo creo en el equipo y en nuestro potencial. Está todo perdido, así que no tenemos nada que perder y todo para ganar. Tenemos que entrar en el campo y hacer nuestro trabajo.

Lo difícil que será el encuentro ante los digididos de Massimiliano Allegri

Es muy difícil, principalmente cuando hay un marcador amplio en contra. La Juventus es un gran equipo y está muy bien estructurado por lo que será difícil tener que darle la vuelta a la eliminatoria. Tenemos que correr el doble.

Comparación con la remontada al PSG

Es igual que la situación contra el PSG, tenemos un 1% de posibilidades de pasar y el 99% restante es correr, tener fe y si Dios quiere, los goles van a llegar.

¿En que otro club le gustaría jugar en un futuro?

Tengo muchas ganas de jugar un día en el Flamengo, con Maracaná llenó jugando la Libertadores.