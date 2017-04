Carles Puyol: ''Era un enfermo del Barça; Cuando perdían, no cenaba''

Carles Puyol, el ex capitán de la selección de España y del FC Barcelona reveló lo que sufría cuando perdía con su equipo, también habló de su relación con Frank Rijkaard y cómo entrena Pep Guardiola.

'Tarzán' Puyol fue entrevistado por la revista Fashion & Arts del diario La Vanguardia en el que también habló de cómo conoció a su mujer Vanesa Lorenzo.

"Salía de una operación de rodilla y estaba hecho mierda. Mi amigo el doctor Toni Tramullas me dijo que quería presentarme a alguien. Le dijo que no, que no tenía ganas de nada. Llegó a decirme el nombre de Vanesa, pero no sabía quién era. Pensé ’una modelo, buf’. Pero después de conocerla me quedé pillado”, aseguró Puyol.

Lorenzo contó que se preguntó "¿yo con un futbolista?". Ahora es mamá de dos hijos, Manuela (3) y Maria (1), en cuatro años juntos.

Cuando le tocó hablar sobre el equipo de sus amores no ocultó lo que sentía al ser derrotado; “Yo era un enfermo del Barça. Antes, cuando perdían, no cenaba. Era un drama”.

Puyol también habló de su ex técnico; “No tuve mentores, pero sí grandes entrenadores: como persona me quedaría con Rijkaard”.

Habló de Pep Guardiola

“Para mí no fue duro con Guardiola, no me tenía que exigir nada. Él quiere entrenamientos cortos y máxima intensidad. Técnicos así te alargan la carrera...”.

Carles Puyol contó lo que se vive dentro del equipo y lo que habla con los jugadores siendo el capitán.

“En el vestuario hay 25 jugadores, 25 egos juntos. Todos se sienten los mejores y quieren jugar. (Como capitán) hay que hacer entender que las normas son iguales para todos. Humildad ante el éxito y fuerza ante el fracaso. Es el mensaje que transmito los jugadores a los que represento”, finalizó.