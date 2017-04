Zidane: "No he hablado con Isco sobre su renovación"

El tema de la renovación de Isco comienza a ser un "problema" para Zinedine Zidane porque el mediocampista juega cada vez mejor y sobre eso gira la extensión de su contrato y su suplencia. En la conferencia de prensa previo al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Zinedine Zidane dedicó varios minutos a hablar del exMálaga.



“No he hablado con Isco sobre su renovación en este tiempo, pese a lo que ha dicho él de que quiere seguir”, dijo el entrenador del Real Madrid. Y agregó: "Se ha ganado el derecho a jugar… pero como todos los demás. Todos están listos, y eso es lo más importante. Mañana decidiremos el once".

GARETH BALE NO JUGARÁ ANTE EL BAYERN MUNICH



Sobre la poca acción que tuvo Isco en la Champions League, dijo: “No hay ninguna explicación a que Isco haya jugado tan poco en Champions. Jugando así, con las rotaciones, de vez en cuando sale Isco y de vez en cuando juega otro. Es una casualidad. Cuando ves las estadísticas, es fuerte que sólo haya jugado 77 minutos en Champions. Tenemos muchos partidos importantes. Vamos a ver lo que pasa mañana".