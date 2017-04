Gonzalo Higuaín: "Barcelona tendrá que tener cuidado con nosotros"

El delantero argentino del Juventus Gonzalo Higuaín aseguró hoy que el Barcelona, que intentará remontar el miércoles el 3-0 que encajó en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, "ya demostró ante el PSG que puede hacer milagros".



El Pipita se refirió a los octavos de final de este curso, en los que el Barcelona se impuso por 6-1 al París Saint Germain tras perder 4-0 en la ida en Francia, en una entrevista difundida hoy por la web oficial del Juventus.

"No sé si será suficiente el 3-0 de la ida. Hay que ir a España y hacer lo que hicimos en la ida. El Barcelona demostró contra el PSG que puede hacer milagros, así que nosotros estaremos atentos, y el Barcelona también tendrá que tener cuidado con nosotros", declaró.



"Esperemos tener ocasiones y estamos seguros que tenemos las armas para pasar de ronda", agregó.



El argentino dijo que está satisfecho por la temporada del Juventus, que lidera el campeonato liguero, está en la final de Copa Italia y luchará el miércoles para pasar a las semifinales de la Liga de Campeones.



"Estoy muy satisfecho por esta temporada, falta un mes para llegar al final y queremos llegar hasta el final en todas las competiciones", aseguró.



El argentino explicó además que está ansioso para ganar el que sería el sexto título liguero consecutivo del Juventus.



"Estamos en un momento importante, aún no se ha acabado la liga, hay 18 puntos que conseguir y no podemos relajarnos. Sin embargo, falta cada vez menos para el sexto título, lo deseamos mucho y tenemos una buena ventaja", afirmó.



Finalmente, elogió al técnico Massimiliano Allegri por su atención a los detalles de los partidos.



"Para Allegri todos los partidos son iguales. Los vive y los prepara de la misma manera. Esto nos permite estar concentrados. No te relajas y nunca dejas de estar atento. Este es el secreto para luchar para ganarlo todo", subrayó.