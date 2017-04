Paulo Dybala: ''El Barcelona todavía no está muerto para nada''

Paulo Dybala, atacante de la Juventus, ya vive lo que será el partido de vuelta contra el Barcelona el próximo miércoles en la vuelta de los cuartos de final de Champions.

''LOS JUGADORES DEL BARCA SON COMO LOS TIBURONES''

El jugador era uno de los que había dado el susto luego de sufrir un esguince en su tobillo, sin embargo su lesión no pasó a más y ya se reporta listo para enfrentar al equipo azulgrana.

''Hoy por suerte pude tener un entrenamiento normal, con el grupo. La última parte no la hice porque había mas roce y quería cuidar un poco, el entrenador me sacó del entrenamiento, lo más probable es que llegue al 100%, el susto ya pasó'' confirmó el delantero.

Asimismo se refirió al cuadro que tendrá enfrente en el Camp Nou: ''Va a ser duro, para mi va a ser muy duro, pero nos sirvió lo que pasó con París, para estar atento que con un 3 o 4 a 0 ellos no están muertos para nada. No va a ser fácil, tiene buenísimos jugadores, de mitad para adelante son muy desequilibrantes, pero tenemos que estar preparados para lo que nos va a tocar''.

El crack argentino declaró que las oportunidades que tengan las tendrán que aprovechar: ''Espacios arriba vamos a tener, opciones vamos a tener y las vamos a tener que aprovechar''.

Por último se refirió a la comparación que le hacen los aficionados con Messi: ''No me enoja, pero ya lo expliqué. Como Maradona hubo uno y a Leo no le debe haber gustado mucho que lo comparen o estén viendo siempre qué ganó uno o qué ganó el otro, también hay una gran distancia entre Leo y yo, y por eso dije que yo soy Dybala y él va a ser siempre Messi y tenemos que disfrutarlo a él, por las cosas que hace, lo que hizo y porque también es un compañero mío en la selección'', finalizó.