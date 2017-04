Increíble gesto de Dani Alves para mostrar todo su amor por el Barcelona

La imagen del día en el fútbol mundial se dio en el estadio Camp Nou con el beso que le dio Dani Alves al escudo del Barcelona que está en el ingreso al terreno de juego.

No hay ninguna duda de que el lateral brasileño ama al club español donde jugó casi 400 partidos, llegando a un estadio que conoce muy bien.

“Volver al Camp Nou es una sensación maravillosa. No había tenido la oportunidad de hacerlo desde que me fui y, al pisar el césped, he notado toda esa energía de golpe”, mencionó Alves en conferencia de prensa.

Alves fue muy claro en indicar que se siente muy feliz de llegar a su "casa", y por eso siempre va a estar feliz al llegar al Camp Nou.

Por otra parte cuando fue consultado sobre el recibimiento que le podría dar la afición del Barcelona a lo que se mostró muy tranquilo.

“No sé lo que sucederá. Aquí, muchos me quieren, me han querido y me seguirán queriendo.