Sergio Ramos: "Que Piqué rebobine un poco y ponga partido del PSG"

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, contestó a Gerard Piqué, que criticó en un mensaje de Twitter la actuación arbitral en contra del Bayern, y le aconsejó que "rebobine un poco" y que se ponga el partido del París Saint Germain.

El defensa del conjunto blanco recordó al jugador del Barcelona los errores que cometió el colegiado que pitó al cuadro azulgrana frente al francés en la remontada del equipo de Luis Enrique en el Camp Nou.



"Nada nuevo, no me sorprende. Pero que Piqué rebobine un poco, que se ponga el partido del PSG y los tres puntos se le quedaran cortos. A ver mañana el árbitro con el Juventus. Que cada uno barra su parcela, pero a veces hablar del Real Madrid da más protagonismo", dijo.



"Tengo que ver de nuevo el partido, pero el gol de Lewandowski es fuera de juego de Muller y el de Cristiano también. Pero no creo que influyan aposta en los partidos. Son personas y se equivocan. Soy partidario del vídeo, la tecnología ayuda. El computo general del Real Madrid ha sido superior", manifestó.

Asimismo, defendió a Cristiano Ronaldo, que este martes pidió a su público que no le silben, y declaró que el público del Real Madrid debería "pensarse" más pitar al delantero portugués.



"Entiendo al público y a Cristiano, Siempre da el máximo, puede tener buenos y malos partidos como todos. Pero con todo lo que nos ha dado, la gente debería pensarse más silbar a Cristiano. Pero el Bernabéu ha pitado a todos los grandes y cuando pita quiere sacar la mejor versión de todos. Aquí es difícil triunfar y es mérito de los jugadores", comentó.



"Hoy se ha conseguido algo importante, pero no nos conformamos, queremos ser campeones. Estamos en el camino idóneo. Teníamos que eliminar a uno de los favoritos para ganarla y se ha hecho. Después del Bayern, que a priori es de los más fuertes, ya qué más da, que toque el que tiene que tocar. Quizá tiene más mérito eliminar a equipos de más nombre que a menos", señaló.



También habló sobre el partido número 100 que cumplió en la Liga de Campeones e indicó estar muy contento a "nivel personal" con un buen dato estadístico. "Ojalá pueda disfrutar muchos años de mi profesión".



Por último, manifestó que hablar de la final de la Liga de Campeones "es una falta de respeto" porque, de momento, el Real Madrid ha dado un paso para las semifinales.