Maxi López habla por primera vez sobre Icardi, quien le 'robó' su mujer

Maxi López siempre evita hablar sobre el crudo espisodio que le tocó pasar con su connacional Mauro Icardi, quien hace unos años le dio posada en su casa cuando ambos coincidian en Sampdoria y éste terminó 'robándole' a su mujer.

El delantero del Torino de la Serie A ha roto el silencio y habla por primera vez sobre el triángulo amoroso con su exesposa Wanda Nara, ahora pareja del también delantero Mauro Icardi.



En primera instancia, López aclaró el tema sobre la fotografia que subió hace una semana en el Juventus Stadium junto a Messi, Mascherano e Iniesta. La imagen iba acompañada de un mensaje: "Que la siga chupando", supuestamente dirigido a Icardi.

MÁS CONFESIONES: MAXI SOBRE ICARDI

Jugando para la Sampdoria, Maxi López ignoró el saludo de interista, Mauro Icardi.

Maxi López responsabilizó a Wanda Nara, asegurando que él no tiene cuenta de Instagram y que habría sido ella puesto que, aparte de él, era la única persona que tenía la fotografía, pues adujo que se la mandó vía WhatsApp.



“Hablo poco y eso me juega en contra. Tuve que salir a aclarar la situación porque estaban perjudicando a mis amigos. Eso se hizo de mala fe. La foto sólo la teníamos ella (Wanda Nara) y yo, nadie más. Es algo injusto. Hacía más de 10 años que no hablaba con Messi ni Mascherano”, declaró Maxi en el programa NoTodoPasa de TyCSports.



En su momento López fue seleccionado argentino, y con voz autorizada, le consultaron el por qué Icardi no era convocado a Argentina.



“Yo creo que detrás de un principio hay un segundo fin, más allá del rendimiento o no rendimiento. En el mundo del fútbol, cuando hay un jugador que tiene cierta exposición, fuera de lo que es el ámbito deportivo, el fútbol mismo es un poco celoso, porque a veces te critican por situaciones y por tu protagonismo en otras partes y a veces te juega en contra”, aseguró.

Mauro Icardi vivió en la casa del matrimonio López-Nara, pero al final le robó la esposa a Maxi.

SIGUIÓ HABLANDO DE ICARDI



Maxi López aduce que "el mundo del fútbol tiene sus códigos, creo que es como en todos los trabajos. Hay unas ciertas reglas. Obviamente que cuando uno erra, paga. Y en la vida es lo mismo: cuando te mandas una macana, antes o después la pagás. No digo que todo el mundo del fútbol pero a veces cuando uno erra, lo paga”, reiteró.



El atacante del Torino mostró su madurez y confesó que le gustaría tener un mano a mano con Mauro Icardi, quien le quitó su esposa.



“Yo creo que una charla en privado, va. Nunca tuve la oportunidad porque siempre se pusieron los chicos de por medio”, dijo.

Icardi era buen amigo de Maxi López, ahora son enemigos.

A su vez, y para finalizar la amena entrevista, Maxi expuso que no escribiría un libro, como lo hizo Icardi. “Me ofrecieron hacer un libro varias veces. Por todo el problema y por todo el quilombo que se armó, y por la parte deportiva. Yo podría hacer un libro con las anécdotas y se vendería, pero me las quedo para mí. Serían muchas cosas lindas (risas), pero prefiero tenerlo para mí. Los libros los tienen que escribir los cracks, los cracks de verdad”.