Piqué sobre la Juventus: ''Han merecido clasificar y pueden llevarse el título''

Luego de la dura eliminación del Barcelona a manos de la Juventus en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el defensor azulgrana, Gerard Piqué, brindó declaraciones en zona mixta donde aseguró que el equipo italiano es justo vencedor.

JUVENTUS ELIMINA AL BARCELONA DE LA CHAMPIONS

''Creo que es una derrota dura, pero que la afición cante así merece ser recordado. Creo que es de las pocas veces que he visto el Camp Nou así en una derrota, me emociona y me enorgullece", comentó el central.

Sobre su rival, el jugador opinó que: "Es un gran equipo, en líneas generales han sido mejores y han merecido pasar. Les deseo lo mejor porque pueden llevarse el título. Hemos creado ocasiones, pero poco a poco se nos ha hecho una montaña. No ha podido ser".

Asimismo, Piqué no escondió su respeto hacia los defensores de la Juve: "Son italianos, saben defender bien, son especialistas en eso. Han venido a jugar su fútbol y lo han conseguido".

Por último, se refirió al clásico que disputarán el próximo domingo contra el Real Madrid: "Somos humanos y seguro que algo afecta, hay que intentar que sea lo menos posible. Iremos al Bernabéu a competir e intentar ganar. En los últimos años se nos ha dado bien. No estamos en nuestro mejor momento, pero podemos ganar".