Morientes: ''No me arrepiento para nada de haber rechazado al Barcelona''

Uno de los jugadores más recordados por el Real Madrid es Fernando Morientes. El ex jugador fue uno de los delanteros que dejó huella en el equipo blanco cuando llegó en la temporada de 1997 y se marchó en el 2004 procedente del Real Zaragoza.

En una entrevista a Sportium, se refirió al clásico español del próximo domingo y aseguró que no se siente arrepentido de haber rechazado al Barcelona.

Real Madrid contra el Barcelona en la jornada 33 de la Liga Española

Si sigue como hasta ahora y es capaz el Real Madrid de ganarle al Barcelona, con un partido menos encima, la Liga estaría muy de cara, no se puede obviar la realidad.

La clave del Clásico Español

Pondría como clave principal ese centro del campo, que sea capaz de hacerse con el juego, que sea capaz de crear y tener un poco más de posesión para llegar con fluidez a los jugadores de arriba.

La BBC o la MSN para su gusto

Es complicado decirte uno de los dos. Los dos tridentes son decisivos en casi todos los partidos. Yo creo que va por gustos y evidentemente en mi caso es muy fácil elegir.

¿Qué significa Sergio Ramos para el Real Madrid?

El síndrome Ramos yo creo que afecta en cada partido porque todo el mundo sabe que es un jugador especial en el balón parado, un jugador que atrae la atención de varios defensas y normalmente quedan otros espacios para poder aprovecharlos otro tipo de jugadores. Sin duda ninguna es un quebradero de cabeza para cualquier equipo.

Rechazó al Barcelona luego de dejar su marca en el Real Madrid

Son momentos que a uno le toca vivir como profesional, los acontecimientos me llevaron a una situación diferente y seguramente difícil por mi pasado madridista, pero en aquel entonces surgieron así las cosas y no me arrepiento para nada del final que tuvo la historia. Aquello fue un momento difícil por la sensación de poder pasar del Real Madrid al Barcelona pero estoy contento de cómo terminó la historia.

Elige entre Cistiano Ronado o Lionel Messi

Me tengo que quedar con Cristiano porque las alegrías que le da al madridismo y los goles que ha hecho están al alcance de muy pocos, por no decirte que de nadie. El poder disfrutarle cada domingo todavía con la camiseta del Real Madrid… le echaremos mucho de menos cuando no esté.