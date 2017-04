Iniesta: ''Me quedo con el 2-6 y el 5-0 contra el Real Madrid''

El jugador del Barcelona, Andres Iniesta, volvió a referirse al partido de este próximo domingo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un acto publicitario donde además habló sobre el uso de la tecnología en el fútbol.

El capitán manifestó la forma en que se prepara un partido de esta magnitud: ''Para no ceder a esas presiones que implica el Clásico, donde hay muchas cosas en juego, ya que es un partido único con repercusión mundial, intentas aislarte de lo exterior y centrarte en el partido y en el fútbol. Con los años se vive de forma distinta, aunque siempre es especial y diferente, con ese punto de tensión y de emoción''.

Asimismo, Iniesta brindó su opinión acerca del VAR en el fútbol: ''Es un sistema que se está implementando o entrando cada vez más. Se ha probado en partidos como nos ocurrió contra Francia, no sé, no es una cuestión personal de si lo vería bien o no. Supongo que se debe ir perfeccionando y en el momento que sea, a que se implemente. Tiene cosas positivas y cosas para mejorar''.

Por último, el azulgrana fue consultado por el partido que más recuerda ante el Madrid: ''He vivido muchísimos Clásicos, de todo tipo. Los que mejor recuerdas son los positivos o momentos importantes para tu equipo. Por resultados el 2-6 y un 5-0 en casa. También hemos hecho buenos partidos en el Bernabéu y hemos sufrido derrotas, unas peores que otras. Me quedo con el partido en sí'', finalizó.