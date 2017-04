El hijo de Cristiano Ronaldo revoluciona las redes con un gol de tiro libre

Un padre es el ejemplo de todo hijo y así lo ha confirmado el hijo de Cristiano Ronaldo, que en la cancha se destaca por hacer los mismos movimientos que su padres, además de hacer goles similares.

A través de su cuenta de Instagram, el astro del fútbol CR7, publicó la tarde de este viernes un gol anotado de tiro libre por su hijo Cristiano Junior, de siete años de edad, durante un juego.

Lo curioso de la imagen es que el niño se para frente al balón igual que lo hace su padre en los partidos con el Real Madrid. Y al parecer tiene la misma pegada.

“So proud of my little man, what a goal siii”, (“Orgulloso de mi pequeñín, qué gol”), escribió el último Balón de Oro de la Fifa.