¡Dedos cruzados! La reacción de Tomás Roncero con el sorteo de la UEFA

El periodista español Tomás Roncero, durante mucho tiempo se ha dado color por su inclinación por el Real Madrid, y esta vez no fue la exepción durante el sorteo de los cruces de la semifinal de la UEFA Champions League.

El mismo "Diario AS" colgó otro video emocionante en donde denota al editor, socando a fondo para que no les tocara enfrentarse a la Juventus.

"Que no sea la Juve, que no sea la Juve... el Atlético, estaba cantado -Madrid vs Atlético-, estaba cantado que otra final entre ellos la UEFA no lo iba a permitir. Enemigos íntimos, no pasa nada", dijo Roncero mientras observada la pantalla chica.

Ambos clubes deberán verse las caras el próximo 2 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu

correspondiente al partido de ida.